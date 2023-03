Controlli Nas, nel Materano servizio igienico come deposito

(ANSA) - POTENZA, 15 MAR - "Un servizio igienico della palestra adibito estemporaneamente a deposito di stoviglie ed utensili da cucina da utilizzare nella locale mensa scolastica": è la scoperta fatta dai Carabinieri per la tutela della salute, nell'ambito di controlli fatti in 1.058 aziende di ristorazione di tutta Italia, operanti all'interno di mense scolastiche di ogni ordine e grado.

Il caso scoperto in Basilicata si riferisce ad un istituto comprensivo della provincia di Matera. (ANSA).