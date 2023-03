Stellantis: Fiom, a Melfi non prioritaria qualità della vita

(ANSA) - POTENZA, 14 MAR - Ha giudicato "persa nuovamente l'opportunità per le lavoratrici e i lavoratori di Stellantis di conquistare il contratto nazionale dei metalmeccanici", la segretaria generale Fiom Cgil Basilicata, Giorgia Calamita, dopo il volantinaggio tenutosi stamani dinanzi allo stabilimento Stellantis di Melfi (Potenza).

"Mai come adesso è necessario superare un sistema di relazioni sindacali che non considera prioritaria la qualità della vita delle persone fuori e dentro le fabbriche", ha affermato.

"Allo stato attuale - ha aggiunto - non è riconosciuto il giusto salario ai lavoratori. A Melfi ormai è dal primo rinnovo del contratto collettivo specifico di lavoro che le lavoratrici e i lavoratori subiscono gli ammortizzatori sociali. E l'andamento produttivo aziendale ha provocato un peggioramento delle condizioni di lavoro, in assenza di una strategia del gruppo che possa rilanciare l'occupazione".

"La Fiom - ha concluso Calamita - ritiene che questo sia un capitolo negativo per la storia dei lavoratori, visto il peggioramento complessivo della loro condizione, senza possibilità di poter decidere sugli accordi che ricadranno sulle loro condizioni. Pertanto la lotta per i diritti e per la garanzia salariale e occupazionale a Melfi non si ferma".

