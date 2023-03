Rai tre: Miglionico tra finaliste di "Il borgo dei borghi"

(ANSA) - MATERA, 14 MAR - Il comune di Miglionico (Matera) è l'unico della Basilicata a concorrere nella finalissima della decima edizione del concorso nazionale "Il borgo dei borghi 2023": ne ha dato notizia l'amministrazione comunale che ha invitato i lucani ad esprimere la propria preferenza.

"E' arrivato il momento - ha commentato l'assessore comunale alla cultura Giulio Traietta - di sostenere Miglionico. E' un bellissimo momento di coinvolgimento per la nostra comunità.

Siamo davvero onorati di rappresentare la Basilicata in un contest nazionale. Vincere dipenderà solo dal sostegno che i lucani vorranno darci".

Il voto si può esprimere, fino a domenica 26 marzo alle 23:59, sul sito https://www.rai.it/borgodeiborghi, dove è prevista una pagina di presentazione dei 20 borghi in gara. Si può esprimere un voto al giorno. La classifica finale sarà comunicata durante una "prima serata speciale", in onda su Rai 3 domenica 9 aprile 2023. (ANSA).