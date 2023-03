Export: Cisl, stagnazione in Basilicata, serve patto sociale

(ANSA) - POTENZA, 14 MAR - Per superare la "sostanziale stagnazione delle esportazioni" che si registra in Basilicata, serve "un patto sociale per l'industria, la crescita e lo sviluppo sostenibile": lo ha detto il segretario regionale della Cisl, Vincenzo Cavallo, commentando alcuni dati dell'Istat sulle esportazioni.

I dati dimostrano che gli aumenti "più contenuti" di registrano in Basilicata (0,4 per cento) e in Abruzzo (2,1 per cento). Cavallo si è detto "preoccupato per il divario rispetto ad altre regioni del Mezzogiorno, per la forte dipendenza dalle esportazioni petrolifere e per la performance in forte terreno negativo di filiere industriali importanti come il tessile-abbigliamento e la farmaceutica. Anche il settore automotive, con un calo delle esportazioni di oltre sette punti conferma un clima che è ancora di incertezza a livello globale.

Sono numeri che non vanno presi sottogamba poiché segnalano una difficoltà del sistema produttivo regionale ad agganciare la domanda internazionale". Secondo Cavallo, nella governance delle aziende è necessario "aprire finalmente la stagione della partecipazione dei lavoratori e della democrazia economica".

(ANSA).