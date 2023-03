Ambiente: 14 progettisti al servizio di fiumi e torrenti lucani

(ANSA) - POTENZA, 14 MAR - Saranno 14 i progettisti esterni che supporteranno la Direzione Ambiente della Regione Basilicata con il compito di individuare gli interventi sui corsi dei fiumi e dei torrenti lucani per arginare conseguenze: lo ha reso noto l'ufficio stampa della giunta regionale.

Ingegneri, geologi e agronomi - ricevuti stamani dall'assessore regionale all'ambiente, Cosimo Latronico, e dal direttore generale della Direzione Ambiente, Roberto Tricomi - sono stati selezionati nell'ambito di una apposita long list per esperti del settore e si occuperanno di nove dei 14 interventi di "risagomatura" dei fiumi.

"Abbiamo riattivato - ha spiegato Latronico - un programma di interventi molto articolato che prevede un coordinamento tra i vari uffici regionali. Ai professionisti chiediamo di rispettare la tempistica indicata per la fase di progettazione così da poter avviare la fase esecutiva nel minor tempo possibile". (ANSA).