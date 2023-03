A Matera le riprese del film di Bollywood Salaar (2)

(ANSA) - MATERA, 14 MAR - Sono in corso a Matera, nei rioni Sassi, sopralluoghi e riprese per la prima parte del thriller di azione ''Salaar'', prodotto dalla Hombale Films di Bollywood di Mumbai: lo hanno reso noto il sindaco, Domenico Bennardi, e l'assessore comunale alla cultura, Tiziana D'Oppido.

La seconda parte delle riprese sarà effettuata nell'inverno prossimo. Oltre a Matera, il film ambientato nei nostri giorni, sarà girato anche a Budapest, Napoli e Roma. La versione originale del film sarà in lingua telugu, scritta e diretta da Prashanth Neel e prodotta da Vijay Kiragandur per la "Hombale Films".

Protagonista di ''Salaar'' è il noto attore indiano Prabhas, che reciterà in un doppio ruolo, insieme a Prithviraj Sukumaran, Shruti Haasan e Jagapathi Babu, note star indiane. Si tratta di uno dei film più attesi in India per il 2023. Narra la storia di due giovani provenienti da due diversi Paesi che si innamorano, nonostante la distanza e le differenze culturali. Il film avrà un budget stimato in 26 milioni di dollari. Il lancio della prima parte del film in tutto il mondo è previsto per l'autunno.

"L' iniziativa - hanno detto Bennardi e D'Oppido - produrrà effetti notevoli sul turismo di settore a Matera, perché gli indiani notoriamente si appassionano alle città che vedono nei film girati dalle loro produzioni". (ANSA).