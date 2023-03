Turismo: a Matera flussi, attrattori e cinema per programmare

(ANSA) - MATERA, 13 MAR - La destagionalizzazione dei flussi turistici e la valorizzazione di attrattori e contenitori culturali, comprese le produzioni cinematografiche, sono stati al centro del tavolo tecnico sul turismo, che si è riunito stamani a Matera alla presenza del sindaco, Domenico Bennardi, dell'assessore a cultura e cinema, Tiziana D'Oppido, del consigliere comunale Francesco Lisurici e della dirigente Giulia Mancino, che hanno incontrato Confapi Turismo, Confesercenti, Confcommercio, Fiavet, Confguide.

"Voi operatori dovete agevolarci nell'accoglienza delle produzioni - ha detto D'Oppido - affinché non si diffondano voci non veritiere su presunti alti costi dei servizi. Stiamo lavorando a una pianificazione ottimale dei pacchetti di grandi eventi, festival storici, concerti e manifestazioni di richiamo almeno da maggio a ottobre".

Gli operatori hanno sollecitato il Comune a pianificare per tempo gli eventi con programmi triennali, rimarcando la necessità di garantire flussi stabili e distribuiti lungo almeno 10 mesi l'anno in contenitori culturali da riaprire e rivitalizzare.

"Matera - ha concluso il sindaco Bennardi, sottolineando l'impossibilità di prevedere una programmazione a lungo termine - ha buone risorse da destinare al turismo, si deve solo programmare bene gli investimenti e noi stiamo cercando di farlo". (ANSA).