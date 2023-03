Sala stampa giunta Basilicata intitolata a pioniere radio libere

(ANSA) - POTENZA, 13 MAR - La sala stampa della giunta regionale della Basilicata è stata intitolata, stamani a Potenza, a Nino Postiglione, pioniere delle radio libere italiane.

L'iniziativa, promossa dalla mozione dei consiglieri regionali Giovanni Vizziello e Vincenzo Baldassarre, sottoscritta da uno dei primi promotori, il vicepresidente dell'assemblea regionale Mario Polese, è stata approvata nel mese di settembre scorso, all'unanimità, dal consiglio regionale lucano e ha trovato compimento nella giornata in cui era presente anche il consigliere nazionale della Rea (Radio Televisioni Europee Associate), Tonino Luppino.

"Nel 1973, nasceva in Italia la prima Radio libera - ha detto Luppino - grazie alla passione e alla caparbietà di Nino Postiglione, che il 26 gennaio del 1973, dopo un'accesa discussione con i funzionari della Camera di Commercio di Potenza , riuscì ad ottenere l'iscrizione della ditta 'Radio Diffusione': in quel momento, nacque la prima Radio Libera d'Italia, con tanto di documento ufficiale". "Aver tolto la primogenitura a Radio Milano International, arrivata nel 1975, è motivo di grande orgoglio per una regione piccola come la Basilicata", ha concluso ricordando infine come "Postiglione, già alla fine degli anni sessanta, in maniera sempre piratesca e animato da una passione sconfinata, trasmetteva sulle gamme Fm a livello artigianale, con trasmettitori autocostruiti". (ANSA).