Migrazioni: da Potenza un'indagine su abbandono Basilicata

(ANSA) - POTENZA, 13 MAR - E' stata promossa dalla Libera Università delle Donne, in collaborazione con il corso di Sociologia economica e il Laboratorio Snalab del Dipartimento di Studi Politici e Sociali dell'Università di Salerno, un'indagine conoscitiva sul fenomeno migratorio in Basilicata. Le motivazioni e i contenuti sono stati illustrati ai giornalisti, stamani a Potenza, da Adriana Salvia, presidente della Lud, e dal docente universitario Davide Bubbico.

"L'indagine - è stato spiegato da Bubbico - è rivolta a chi ha lasciato la Basilicata per motivi di lavoro o per altre ragioni dall'inizio degli anni Duemila e che attualmente vive fuori da quel periodo, provando a ricostruirne un identikit".

"L'indagine - ha aggiunto - si sviluppa in cinque sezioni che mirano a spiegare i motivi della migrazione, l'attuale condizione professionale, l'eventuale propensione a fare rientro in Basilicata e altri aspetti di comparazione tra il territorio dove si risiede ora e quello lasciato, oltre alle motivazioni".

"Indaghiamo sulle motivazioni - ha detto Salvia - muovendoci dalle basi di un nostro lavoro di otto anni fa sulle opportunità lavorative per i giovani e sulla condizione delle donne sui luoghi del lavoro, da dove veniva fuori il quadro di una Regione poco accogliente. Un fenomeno che non solo non è rallentato ma che si è incrociato drammaticamente con la denatalità".

"Non vogliamo dare risposte, ma solo favorire un dibattito pubblico, favorendo elementi certi", hanno concluso i promotori dell'iniziativa.

Si potrà rispondere alle domande del questionario via social, connettendosi alla pagina Facebook della Lud e su quella del Laboratorio Snalab. (ANSA).