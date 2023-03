Lavoro: vescovo Melfi, preoccupati per Auchan e Stellantis

(ANSA) - MELFI, 13 MAR - "Preoccupazione e trepidazione" son o i due stati d'animo con i quali la diocesi di Melfi-Rapolla-Venosa segue la situazione degli stabilimenti ex Auchan e Stellantis, nell'area industriale di Melfi (Potenza).

Li ha espressi il vescovo, monsignor Ciro Fanelli, in una nota.

Il presule si è soffermato innanzitutto sulla "incompiuta definizione della vertenza 'Achan', che vede cento lavoratori in sospensione, senza aver ancora intercettato un nuovo player per la gestione dell'insediamento". Secondo monsignor Fanelli, "un ridimensionamento, anche limitato del cinque-dieci per cento, dell'assetto occupazionale potrebbe provocare un 'effetto domino' travolgente nel contesto locale, con il consequenziale incremento di forme gravi di povertà".

Per quanto riguarda Stellantis, il vescovo ha sottolineato la necessità che siano ribaditi "la centralità dello stabilimento melfitano, i nuovi impegni produttivi e i connessi piani di attività. Per il futuro del nostro territorio - ha aggiunto - è necessario che prevalga un disegno di grande ripresa per la riqualificazione dello stabilimento melfitano". Il presule ha chiesto anche "una specifica e puntuale attenzione per l'indotto di Melfi, particolarmente rilevante per la sua capacità produttiva e per il valore della forza lavoro impiegata".

