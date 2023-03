Rifiuti: Matera "plastic free" è tra le città migliori d'Italia

(ANSA) - MATERA, 11 MAR - C'è anche la città di Matera tra le migliori 68 d'Italia più libere dalla plastica: il riconoscimento è stato consegnato nelle mani del sindaco, Domenico Bennardi e dell'assessore all'ambiente Giuseppe Digilio, con la consegna del premio nazionale "Plastic free 2023", avvenuta oggi a Bologna.

E' stato un comitato interno della onlus Plastic free, che ha valutato 360 Comuni, ed ha scelto i più virtuosi per un modello di sviluppo sostenibile. La graduatoria ha tenuto conto di cinque parametri: lotta contro gli abbandoni illeciti; sensibilizzazione del territorio; collaborazione con l'associazione Plastic Free; gestione dei rifiuti urbani e attività virtuose dell'ente.

"Un premio che ci motiva ancora di più - hanno commentato Bennardi e Digilio - a perseguire azioni positive e comportamenti virtuosi sulla strada della sostenibilità. Questo riconoscimento per noi non è un punto di arrivo, ma la tappa importante di un percorso iniziato con il riconoscimento da parte di Legambiente, che ci colloca tra i capoluoghi di provincia con la migliore qualità della vita e la miglior percentuale di raccolta differenziata, l'efficientamento energetico e le comunità energetiche. (ANSA).