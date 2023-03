Alimentare: a Matera geografia del gusto in festival "Cultural"

(ANSA) - MATERA, 11 MAR - Le produzioni tipiche della Basilicata con quelle di altre regioni, meridionali in particolare, attraverso una geografia del gusto legata alle tradizioni dei territori: sono questi i caratteri principali che caratterizzano la sesta edizione di ''Cultural'', il festival internazionale della cultura alimentare, che è stato inaugurato, stamani a Matera.

E' previsto un programma che prevede spazi per la cucina d'autore, l'arte bianca e la mixology, l'arte di miscelare i cocktail. La manifestazione, aperta da rappresentanti istituzionali e del mondo produttivo, è stata organizzata da Consortium Paris in partenariato con Cna agroalimentare, Regione Basilicata, Consorzio Terre di Castel del Monte, Molino Casillo, Cantina Colli della Murgia e L'uovo d'oro.

Nelle tre giornate è prevista la la partecipazione di 50 espositori provenienti da dieci regioni, 80 ospiti, masterclass, scuole di cucina, degustazioni di vini e oli e, tra questi ultimi, le produzioni del Premio Olivarum Basilicata.' "La sesta edizione del festival - ha detto Mauro Bochicchio, organizzatore dell'evento - intende percorrere buona parte dell'Italia per delineare un ideale itinerario gastronomico tra le specialità regionali, con il preciso intento di conferire il giusto risalto alle produzioni locali e alla territorialità''.

