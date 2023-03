Rai Uno: domenica da Matera la puntata di "Paesi che vai…"

(ANSA) - POTENZA, 10 MAR - Farà tappa in Basilicata, a Matera, il programma di Rai Uno Paesi che vai… luoghi, detti, comuni…" ideato, scritto e condotto da Livio Leonardi.

L'appuntamento è per domenica mattina, dalle ore 9.40 alle 10.30: lo ha reso noto l'ufficio stampa dell'amministrazione comunale della città dei Sassi.

Il conduttore partirà da piazza San Pietro Caveoso e farà conoscere palazzi, chiese e dimore caratteristiche della città, con un linguaggio fiabesco che ha consentito a Leonardi di essere insignito di importanti riconoscimenti quali la Medaglia d'Oro della Società Dante Alighieri per la diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo.

Il "viaggio" si sposterà da Palazzo Malvinni Malvezzi alla Cattedrale attraversando i Sassi e le chiese rupestri di Santa Maria De Idris e San Giovanni in Monterrone, per scoprire anche le location di film importanti.. La tappa finale della puntata di domenica sarà al Parco nazionale del Pollino.

"Con la Rai stiamo portando avanti diversi progetti che permetteranno alla nostra città di entrare con sempre più frequenza, nelle case degli italiani", ha commentato l'assessore comunale al Cinema, Tiziana D'Oppido. (ANSA).