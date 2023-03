Salute: in Basilicata convenzione per uniformare raccolta sangue

(ANSA) - POTENZA, 09 MAR - Regione, l'Azienda Ospedaliera San Carlo, l'Azienda Sanitaria di Matera, Avis e Fidas Basilicata, hanno firmato, stamani, a Potenza, la convenzione che regolamenta l'uniformità della raccolta di sangue e plasma su tutto il territorio regionale, e le convenzioni attuative con il Servizio Sanitario regionale.

Nel documento sono previsti tra le altre, attività di sensibilizzazione, informazione, formazione e la fidelizzazione del donatore, azioni di promozione dello sviluppo del volontariato organizzato del sangue e della sua rete associativa, azioni di sostegno e incentivo, attività di promozione della tutela del donatore, la valorizzazione del relativo osservatorio epidemiologico e supporti concreti alle associazioni e alle federazioni di donatori di sangue sia per gli strumenti, sia per la raccolta.

"È una convenzione che non ha precedenti - ha ha detto l'assessore regionale alla salute e politiche della persona, Francesco Fanelli - e che si propone di stabilire chiarezza e uniformità operativa a livello regionale, col potenziamento della rete territoriale e la condivisione della programmazione annuale per l'autosufficienza affinché la gestione associativa dei donatori e dell'attività sanitaria di raccolta siano rispondenti alle necessità trasfusionali regionali e nazionali a beneficio dei cittadini lucani". (ANSA).