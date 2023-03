Lavoro, 85 per cento delle dimissioni sono per "maternità"

(ANSA) - POTENZA, 08 MAR - L'85 per cento delle dimissioni presentate sono 'in rosa', cioè riguardano neo mamme lavoratrici: è quanto emerso dai dati del rapporto regionale sulla convalida delle dimissioni delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri per il 2021 che è stato illustrato ai giornalisti, stamani a Potenza, dalla consigliera regionale di parità Ivana Pipponzi, alla presenza del governatore Vito Bardi e dell'assessore al lavoro, Alessandro Galella.

"Si tratta di un dato sconcertante - ha detto Pipponzi - che dimostra come le donne sono costrette a dimettersi per l'impossibilità di conciliare i tempi di vita con i tempi di lavoro. Alcune hanno rappresentato la carenza di asili nido e il loro costo elevato e quindi l'impossibilità di ricevere un aiuto".

Mediamente - è stato evidenziato - si tratta di donne con un solo figlio, che hanno sui 30 anni, che provengono dai settori del commercio e dei servizi e i cui figli variano per età dalla nascita fino ai tre anni.

Nel dettaglio, 211 sono le convalide presentate, divise per provincia (64 nel Materano e 147 nel Potentino), delle quali 180 da parte di donne, 118 in provincia di Potenza, 62 in quella di Matera.

31 uomini neo papà, invece, 29 dei quali potentini, "si sono dimessi per aver cambiato datore di lavoro - ha concluso Pipponzi - e questo la dice lunga sul divario di genere nel campo dell'occupazione. La maternità è purtroppo ancora una causa del divario di genere, nonostante l'esistenza di una normativa abbastanza tutelante". (ANSA).