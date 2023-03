8 marzo: Matera dedica un busto a Teresa Vezzoso

(ANSA) - MATERA, 08 MAR - E' stato inaugurato stamani, a Matera, un busto in bronzo dedicato, per la prima volta, a una donna, l'insegnante di filosofia, Teresa Vezzoso, che è stata anche la prima donna eletta in consiglio comunale tra il 1946 e il 1952.

L'opera, realizzata da Raffaele Pentasuglia, è stata collocata all'interno di un parco di ulivi, nella zona nord della città. "Si tratta della prima opera dedicata a una figura femminile che ha dato lustro a Matera, distinguendosi per impegno culturale e altruismo nel sociale", hanno ricordato nel corso della cerimonia di scoprimento il sindaco, Domenico Bennardi, e l'assessore alle pari opportunità, Tiziana D'Oppido.

Il parco, dotato di spazi attrezzati per i giochi dei bambini e di elementi di arredo, sarà un punto di incontro per i residenti di tutti le età. La figura della Vezzoso, che riporta un'epigrafe scritta dal giornalista Pasquale Doria, è stata ricordata dallo storico Eustachio Vinciguerra e dai parenti. L'insegnante, nata il 22 luglio 1912, morì il 20 settembre 1996 dopo aver dato un'ultima prova di attenzione verso i bisognosi, ospitando due ragazze albanesi e finanziando le cure - risultate poi inutili - di una di loro. (ANSA).