Lavoro: Uil, ore di cassa integrazione da record in Basilicata

(ANSA) - POTENZA, 04 MAR - "A gennaio la Basilicata è al primo posto tra le regioni italiane per maggior numero di ore autorizzate di cassa integrazione": lo ha reso noto il segretario regionale della Uil, Vincenzo Tortorelli commentando il rapporto dell'Ufficio Lavoro, Coesione e Territorio Uil.

Dai dati è emerso che "quasi un quarto delle ore di cassa del mese, poco più di 10 milioni, sono assorbite dalla nostra regione, che è tra l'altro, una delle pochissime che hanno registrato un aumento di ore, con il +162 per cento, davanti alla Sardegna con +23,1 per cento e Friuli Venezia Giulia a +3,4 per cento. Numeri che coinvolgono principalmente la Stellantis di Melfi".

Tortorelli ha sottolineato come "il montante di ore di cassa integrazione della Basilicata è quasi esclusivamente concentrato a Potenza, con oltre dieci milioni di ore per una platea di circa 59 mila lavoratori in cassa integrazione a zero ore, seguita a forte distanza, da Frosinone con circa 2,2 milioni di ore".

"Questi dati - ha concluso - dovrebbero far riportare a tutti i piedi per terra e la testa concentrata su problemi reali".

