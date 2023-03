Poesia: celebrazioni Scotellaro, istituito comitato nazionale

(ANSA) - POTENZA, 03 MAR - Il ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, ha istituito il Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita del poeta lucano Rocco Scotellaro (1923-1953). Sono stati eletti all'unanimità, come presidente, Antonio Domenico Salvatore Lerra e, come segretario tesoriere, Salvatore Lardino.

Il comitato avrà il compito di programmare, promuovere e curare lo svolgimento delle manifestazioni, puntando alla valorizzazione e alla fruibilità dell'opera, in collaborazione con istituzioni, enti, studiosi già compartecipi ed altri che aderiranno, e predisporrà il piano attuativo del complessivo programma celebrativo, a partire dalla proposta progettuale triennale, che è stata alla base dell'iter istituzionale e ministeriale di valutazione.

Oltre a Lerra e Lardino, il comitato è composto da: Maria Carmela Biscaglia, Maria Teresa Imbriani, Ferdinando Felice Mirizzi, Domenico Sacco e Donato Verrastro. (ANSA).