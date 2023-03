Sicurezza stradale: a Matera da gennaio 113 violazioni accertate

(ANSA) - POTENZA, 02 MAR - E' di 113 violazioni al Codice della Strada, di 12 veicoli sequestrati, di sei veicoli fermati e 12 documenti di circolazione ritirati il bilancio - da inizio anno - della Polizia di Matera per i servizi della prevenzione dei rischi connessi al mancato rispetto delle regole sulla circolazione.

Le violazioni più ricorrenti sono quelle per l'uso di dispositivi informatici durante la guida e per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, che continuano a essere tra le cause statisticamente più ricorrenti di incidenti stradali.

I controlli - che di recente sono stati intensificati - sono stati operati dalla Squadra Volanti della Questura di Matera e, in via straordinaria, dagli agenti del Reparto Prevenzione Crimine di Potenza.