Libri: digitalizzato un antico volume della storia di Matera

Con l'obiettivo di rendere fruibili antichi testi di pregio della storia di Matera l'amministrazione comunale ha effettuato la digitalizzazione del ''Libro dei privilegi della città'', realizzato nel 1879 dal conte Giuseppe Gattini: lo ha reso noto l'ufficio stampa del sindaco Domenico Bennardi. Il libro noto, denominato "Privilegia nonnulla Materae civitati concessa ab a. D. MCCCXLV. dum antiqujora temporum vicessitudo consumpserit", è composto di 51 fogli scritti e illustrazioni policrome. La parte più consistente è rappresentata da un primo fascicolo redatto da un'unica mano di età moderna, dove sono ricopiati 30 privilegi concessi alla Universitas di Matera, compresi tra il 1345 e il 1525, senza un apparente ordine. Nei frammenti successivi, che giungono sino al 1788, si trovano, come inserti, altri cinque privilegi di età angioina.

Il lavoro, svolto da Francesco Panarelli e di Francesca Sogliani dell'Università della Basilicata, costituisce per gli esperti "un tassello fondamentale per la ricostruzione su base documentaria della storia della città di Matera e la realizzazione di un Atlante della città".

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Bennardi.

"L'obiettivo - ha commentato - è ora quello di reperire le risorse per procedere alla digitalizzazione e catalogazione dell'intero patrimonio archivistico comunale di grande pregio e valore, per renderlo fruibile anche attraverso la rete''.

