Salute: chirurgia generale di Villa d'Agri centro d'eccellenza

(ANSA) - POTENZA, 28 FEB - La chirurgia generale dell'ospedale di Villa d'Agri (Potenza) è stata confermata, anche per il 2023, "Centro di eccellenza" dalla "Società italiana di Chirurgia dell'obesità e delle malattie metaboliche": lo ha annunciato il direttore generale dell'Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza, Giuseppe Spera.

"Il trattamento chirurgico laparoscopico delle forme di obesità grave - ha commentato - è progressivamente cresciuto nel corso degli anni e, rappresentando oggi una realtà ampiamente consolidata nella nostra regione, riesce ad assicurare risposte adeguate a quei cittadini che trovano nei nostri ospedali concrete risposte alle loro domande di salute".

"Questa attestazione - ha affermato l'assessore regionale alla salute, Francesco Fanelli - è un nuovo motivo di orgoglio per l'intero sistema sanitario regionale e un ulteriore stimolo a fare sempre di più e meglio per la salute dei cittadini lucani. Stiamo lavorando nella giusta direzione anche attraverso l'imprescindibile reclutamento di personale sanitario e il potenziamento delle strutture".

"Il presidio lucano - ha fatto sapere il direttore della Chirurgia generale di Villa d'Agri, Nicola Perrotta - ha ottenuto il più alto livello di certificazione per numeri e standard organizzativi". (ANSA).