Commercio: Comune di Matera presenta il nuovo regolamento

(ANSA) - MATERA, 27 FEB - Tutelare la tradizione artigianale, il decoro del centro storico e dei rioni Sassi attraverso norme che limitino l'insediamento di attività estranee o impattanti con l'immagine culturale, identitaria e turistica di Matera. Con questi obiettivi l'amministrazione comunale ha presentato oggi alle associazione commerciali e artigianali la bozza della "Nuova programmazione e regolamentazione delle nuove attività commerciali nella città di Matera - Consumo sul posto degli esercizi di vicinato artigianali".

La normativa, illustrata dal sindaco, Domenico Bennardi, e dall'assessore alle attività produttive, Maria Pistone, passerà all'esame della commissione per l'approvazione e l'adozione.

''Si vuole valorizzare - è stato detto nel corso dell'incontro - il commercio locale, arginando la vendita di prodotti non legati alla tradizione cittadina, in un'area come quella dei Sassi, di particolare pregio e interesse storico, artistico architettonico ed ambientale, mediante la riqualificazione della rete commerciale e lo sviluppo di nuove attività compatibili con i princìpi ispiratori del regolamento''. (ANSA).