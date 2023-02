In un deposito 45 bombole di gas, denunciato un anziano

(ANSA) - STIGLIANO, 23 FEB - Un uomo anziano è stato denunciato dai Carabinieri a Stigliano (Matera) dopo la scoperta, in un deposito annesso alla sua abitazione, di 45 bombole di gas, "quasi tutte completamente piene".

I Carabinieri sono intervenuti su richiesta di alcuni cittadini ai quali l'anziano non rispondeva né al citofono né al telefono. L'uomo è stato trovato a terra e, successivamente, gli è stata trovata una sistemazione diversa. Intanto, nel deposito sono intervenuti anche i Vigili del fuoco, per mettere in sicurezza il deposito - dove l'impianto elettrico è risultato "gravemente compromesso" - e le bombole. L'uomo è stato denunciato per omessa denuncia di materiale esplodente. (ANSA).