Industria: accordo per 64 lavoratori alla Ferrosud di Matera

Con un accordo firmato oggi, a Matera, tra Regione Basilicata, sindacati, commissario straordinario e la MerMec, che sta perfezionando le procedure di acquisto dell'azienda di materiale rotabile Ferrosud, sono state fissate le modalità di assunzione, tra il 2023 e il 2024, dei 64 dipendenti in organico e attualmente in cassa integrazione.

La decisione segue ai contenuti del pianto industriale di rilancio graduale dell'azienda, che opera nell'area industriale di Jesce, a Matera). L'intesa prevede, inoltre, che il commissario straordinario presenti al Ministero per lo sviluppo economico richiesta di proroga, per la durata di un anno, della cassa integrazione straordinaria in scadenza il 28 febbraio prossimo. La Regione Basilicata si è impegnata , in relazione al ruolo strategico dell'impresa, a sostenere ''politiche attive del lavoro'' a vantaggio dei lavoratori in cassa integrazione straordinaria.