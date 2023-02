Petrolio: un volantinaggio davanti al Centro Oli di Viggiano

(ANSA) - POTENZA, 21 FEB - Un volantinaggio su transizione ecologica ed energetica, salario, precarietà, patto di sito nei cambi appalti e contrattazione di secondo livello è stato promosso da Fiom Basilicata Cgil Potenza, oggi, a Viggiano (Potenza), davanti alla sede del Centro Oli.

I sindacati nel volantino hanno evidenziato come sia necessaria "la riapertura del tavolo regionale sulla trasparenza per avere certezze sul processo di transizione e sui progetti no oil così come previsto dal patto di sito del maggio 2021" e "l'istituzione di un fondo regionale a tutela dell' occupazione e per le conseguenze delle perdite di posti di lavoro che saranno determinate dall'uscita dal fossile".

"Il territorio e i lavoratori - hanno concluso la segretaria Fiom Basilicata, Giorgia Calamita, e il segretario Cgil Potenza, Emanuele De Nicola - hanno bisogno di risposte certe sul futuro occupazionale e produttivo, sul mantenimento dei diritti, del salario, della salute e della sicurezza". (ANSA).