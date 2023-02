Letteratura: a Roma celebrati i 70 anni rivista Sinisgalli

(ANSA) - POTENZA, 14 FEB - Sono stati celebrati, al Museo Maxxi di Roma, per iniziativa della Fondazione Leonardo-Civiltà delle Macchine, i 70 anni dalla pubblicazione di "Civiltà delle Macchine", la rivista che fu ideata e diretta, dal 1953 al 1958, dal poeta-ingegnere originario di Montemurro (Potenza) Leonardo Sinisgalli. "La sfida sinisgalliana, declinata al presente - hanno affermato il presidente e il direttore della Fondazione Sinisgalli, Mimmo Sammartino e Luigi Beneduci - resta quella di riuscire a tenere insieme sguardi e culture differenti, umanesimo, arti e tecnologia nel tempo della rivoluzione digitale, mettendone a valore le formidabili potenzialità, ma restando sempre vigili per assicurare il primato dell'etica, della creatività e della responsabilità dell'uomo sulla macchina e sulle logiche dettate dagli algoritmi".

La rivista, che dopo 40 anni di oblio, nel 2019 è stata ripubblicata dalla Fondazione Leonardo, è stata celebrata da un messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ed all'incontro, introdotto dai saluti del presidente del Maxxi Alessandro Giuli, del presidente della Fondazione Leonardo-Civiltà delle Macchine Luciano Violante, del presidente della Fondazione Leonardo Spa Luciano Carta, dell'amministratore delegato della Fondazione Leonardo Spa Alessandro Profumo. All'iniziativa sono inoltre intervenuti il direttore della rivista "Civiltà delle Macchine" Marco Ferrante e, con una lectio magistralis, la docente e ricercatrice dell'Università di Oxford Mariarosaria Taddeo.

"La stagione di un nuovo umanesimo digitale - hanno concluso Sammartino e Beneduci - non può che partire dal rifiuto di due atteggiamenti estremi e regressivi dinanzi alla potenza delle nuove tecnologie: aprioristico rifiuto e idolatria, con una accettazione passiva e acritica dell'intelligenza artificiale".

(ANSA).