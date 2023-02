Trasporti: Fal inaugura a Bari quattro nuovi treni

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - Quattro nuovi treni con 150 posti a sedere, sedili speciali per le persone diversamente abili, aria condizionata, rastrelliere porta bici e una speciale livrea dedicata ai territori attraversati. I convogli entreranno in esercizio sulle linee ferroviarie Bari-Matera e Altamura-Gravina. Sono stati inaugurati questa mattina, nell'officina di Ferrovie Appulo Lucane di Bari Scalo, alla presenza, fra gli altri, del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, del presidente di Fal Rosario Almiento, del direttore generale di Fal Matteo Colamussi e dell'assessore ai Trasporti della Regione Puglia, Anita Maurodinoia. Alla cerimonia si è collegato telefonicamente il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini. "Conto di godermi un viaggio su uno dei nuovi vagoni che entreranno in funzione", ha detto da Milano."Con l'immissione in servizio di questi nuovi treni il parco rotabile di Fal è rinnovato al cento per cento. Questo significa maggiore sicurezza per la circolazione e più servizi per gli utenti", ha detto Almiento. I treni sono caratterizzati dai finestrini che, grazie alla presenza di una speciale pellicola, sono decorati con le foto dei territori attraversati (Bari, Gravina, Altamura, Palo del Colle, Grumo, Binetto, Toritto e Modugno). "L'obiettivo è convincere sempre più cittadini a lasciare l'auto preferendo altri mezzi, come i treni", ha aggiunto Colamussi. A fare da sfondo ai relatori, la performance di quattro artisti dell'associazione culturale Pigment Workroom, che hanno disegnato quattro sagome di treni stilizzate. I quattro treni, ai quali si aggiungerà presto un quinto a Matera, hanno un valore di 23,4 milioni di euro.

