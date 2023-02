Frana Maratea: "tre brevi tratti in galleria artificiale"

(ANSA) - POTENZA, 09 FEB - La "ricostituzione del piano viario e la realizzazione di tre brevi tratti in galleria artificiale": sono le soluzioni individuate per la frana che, il 30 novembre 2022, ha travolto e interrotto un tratto della strada statale 18, a Castrocucco di Maratea (Potenza).

Il punto sui programmi è stato fatto in una riunione svoltasi alla Regione Basilicata, fra l'assessore alle infrastrutture, Donatella Merra, e il sindaco di Maratea, Daniele Stoppelli.

"Entro la fine di febbraio - è scritto in una nota diffusa dall'ufficio stampa della giunta - saranno avviati i lavori che termineranno in un mese sul versante di Castrocucco con il disgaggio dei massi; infatti, a seguire, entro marzo inizieranno anche le operazioni per l'installazione del sistema di allerta e di contenimento costituito da reti e barriere.

Contemporaneamente a questa prima fase di lavori verrà sviluppato il progetto esecutivo per il ripristino della viabilità sulla statale 18 mediante ricostituzione del piano viario e realizzazione di tre brevi tratti in galleria artificiale, finalizzati non solo alla protezione della sede stradale, ma anche alla riconfigurazione naturale del pendio per ragioni statiche e paesaggistiche. La stima complessiva dei costi per tutte le opere di difesa e di ricostruzione si aggira tra i 15 e i 20 milioni di euro; i primi quattro milioni di euro, già disponibili, consentiranno l'avvio immediato delle prime fasi di lavoro descritte, grazie al coordinamento con il Ministro alle Infrastrutture e la disponibilità di Anas".

