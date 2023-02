Nasce "Progetto Basilicata", civismo partendo dai sindaci

(ANSA) - POTENZA, 08 FEB - "Oggi non è in difficoltà la partecipazione alla politica, è in difficoltà la militanza nei partiti. E noi vogliamo dare voce a chi quella militanza non l'ha più scelta": è questo l'obiettivo con cui nasce il nuovo movimento civico "Progetto Basilicata" che è stato presentato ai giornalisti, stamani, a Potenza, dall'ex consigliere regionale, Aurelio Pace, e dai sindaci di Irsina (Matera), Nicola Massimo Morea, di Tursi (Matera), Salvatore Cosma, e di Marsicovetere (Potenza), Marco Zippari.

Sono i quattro fondatori, fin dal maggio del 2020, del "Centro Studi per la Basilicata", "un laboratorio di idee per unire i territori e valorizzare le peculiarità della nostra regione", che oggi diventa un nuovo soggetto che intende - ha spiegato Pace - "comprendere il territorio, capirne le esigenze, parlare con la voce e la concretezza dei sindaci, che potranno sfuggire al dibattito ma non alle esigenze delle loro comunità inascoltate".

"Vogliamo aprire un dibattito prepolitico con chi vuole contribuire alla crescita della Basilicata. Il nostro vuole essere un segnale serio per dire alle energie migliori di questo territorio e ai sindaci in particolare scendiamo nell'agone e diamo un contributo reale. Ed insieme a questo c'è il dialogo con i partiti politici, con le istituzioni, con fondazioni, associazioni, terzo settore".

Pace ha infine confermato che l'intenzione di "Progetto Basilicata" "è quella di dare ai partiti la possibilità di stare con noi a un tavolo per creare in questa comunità un sentire comune, una programmazione che vada oltre i partiti e dibatta esclusivamente dei temi concreti".

Alla presentazione ha preso parte anche il consigliere regionale di Azione, Marcello Pittella. (ANSA).