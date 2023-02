Lavoro: a Potenza corteo per regolare diritti lavoratori Rmi

(ANSA) - POTENZA, 08 FEB - La "regolarizzazione dei contratti e il riconoscimento dei diritti minimi di garanzia per un lavoratore, quali malattia, contributi, riposi e ferie", è stata la richiesta che sindacati e impiegati della platea del "reddito minimo di inserimento" e dei "tirocini di inserimento sociale" hanno rivolto alla Regione Basilicata, al termine di un corteo di protesta composto da un centinaio di persone, terminato nei pressi della sede istituzionale regionale.

"Già l'11 gennaio scorso, il governatore Bardi - ha spiegato Domenico De Stradis dell'Usb Basilicata - aveva preso degli impegni per rivedere la questione del divieto di cumulo tra reddito di cittadinanza e Rmi/Tis, con ogni sussidio nazionale, ed aveva espresso la volontà di risolvere tutti i problemi relativi a stabilizzazione e regolamentazione dei rapporti di lavoro. Ad oggi - ha concluso - non è accaduto nulla, per cui questa nostra forma di protesta non sarà l'ultima".

Le garanzie ai lavoratori sull' "impegno del presidente Bardi a mantenere fede agli impegni" sono state date dal capo di gabinetto del governatore lucano, Michele Busciolano che ha aggiunto: "Si sta lavorando sul divieto dei cumuli, mentre per i tirocini formativi occorre rimodulare i progetti sui fondi europei e amministrativamente occorrono tempi un po' più lunghi". (ANSA).