Religione: a Potenza mons. Checchinato rende omaggio a Nolè

(ANSA) - POTENZA, 04 FEB - Il nuovo arcivescovo di Cosenza, monsignor Giovanni Checchinato, prima di fare il suo ingresso ufficiale nella nuova diocesi, ha reso omaggio, oggi a Potenza, al suo predecessore, monsignor Francesco Nolè, deceduto nel mese di settembre scorso e sepolto nella cattedrale del capoluogo lucano.

Transitando da San Severo (Foggia), dove ha guidato la Diocesi per cinque anni, il prelato ha sostato in preghiera sulla tomba dell'arcivescovo francescano nativo di Potenza, "del cui apostolato mi hanno già ben riferito dalla diocesi calabrese", ha detto. Lo ha accompagnato nella preghiera l'arcivescovo metropolita di Potenza, monsignor Salvatore Ligorio con cui si è discusso "delle preoccupazioni comuni sul piano pastorale e sociale del Sud, dei giovani e della disoccupazione", è riferito in una nota dell'Ufficio Comunicazioni sociali della Diocesi di Potenza (ANSA).