Maltempo: a Senise lavori sulla condotta per altri 15 giorni

(ANSA) - POTENZA, 04 FEB - "Entro le prossime due settimane saranno completati i lavori di ripristino del sistema di adduzione compromesso dall'onda di piena della notte tra il 17 e il 18 gennaio": lo ha comunicato Acquedotto Lucano in riferimento alle attività che si stanno svolgendo sul ponte canale che attraversa il fiume Sinni in contrada Visciglio a Senise (Potenza).

Acquedotto Lucano ha deciso, in seguito ai gravi danni alla condotta che serve il centro abitato, rimasto privo dell'erogazione dell'acqua, "di alimentare alternativamente l'abitato con una trivellazione orizzontale controllata e, in attesa della fine delle lavorazioni, potenziare la condotta rurale proveniente dal serbatoio in località Fossi e contemporaneamente servire l'abitato con autobotti mobili e fisse". Attualmente la trivellazione orizzontale, prevista a una profondità media di circa 13 metri sotto il livello del fiume Sinni, ha interessato i primi 80 metri della sponda destra delle aree golenali.

Nel frattempo l'amministratore unico di Acquedotto Lucano, Alfonso Andretta, ha prorogato le scadenze delle bollette emesse il 31 dicembre 2022 fino al 15 marzo del 2023. A partire da lunedì 6 febbraio e sino al 17 febbraio sarà potenziato l'ufficio di Senise, per dare servizio all'utenza già provata dalla mancata erogazione di acqua. Sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 13:00, il pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00 il lunedì, mercoledì e giovedì. (ANSA).