Lavoro: Guidotti confermato presidente Legacoop Basilicata

(ANSA) - POTENZA, 04 FEB - Innocenzo Guidotti, presidente della cooperativa serramenti Coserplast, è stato riconfermato all'unanimità presidente di Legacoop Basilicata: l'elezione è avvenuta oggi, durante il dodicesimo congresso regionale che si è tenuto a Tito (Potenza).

"Occorre individuare - ha detto - nuovi modelli di sviluppo e di economia sostenibile, così come la cooperazione ha dimostrato nei periodi più bui della pandemia, contribuendo, con un nuovo protagonismo, a generare una società più giusta, inclusiva, equa. Per questo l'impresa del futuro è sicuramente cooperativa".

"Quello che chiediamo alle istituzioni - ha aggiunto Guidotti, al suo secondo mandato - non è mera e improduttiva consultazione, ma vero, reale coinvolgimento nelle scelte strategiche e, attraverso forme di partenariato che sono tra l'altro già codificate, programmazione e progettazione condivisa in tutte le fasi. Il rilancio della Basilicata passa inevitabilmente attraverso il riequilibrio tra Nord e Sud dell'Italia - ha concluso- e la risposta non è certo nell'autonomia differenziata, che rischia anzi di spaccare ulteriormente il Paese". (ANSA).