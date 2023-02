Migranti: prefettura Potenza forma e integra 50 stranieri

(ANSA) - POTENZA, 03 FEB - La Prefettura di Potenza - scelta con altre 17 - in esecuzione di un protocollo d'intesa tra Ministero dell'Interno, Ministero del Lavoro, organizzazioni sindacali e Associazione Nazionale Costruttori Edili, ha avviato il tavolo territoriale per favorire l'inserimento socio-lavorativo dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione internazionale e di altri cittadini stranieri in condizioni di vulnerabilità.

Dopo una fase sperimentale, 50 stranieri ospiti delle strutture della rete Cas e del Sistema Accoglienza Immigrazione della provincia di Potenza, saranno avviati ai primi corsi di formazione nel settore dell'edilizia per dare una risposta alla crescente richiesta di manodopera qualificata di imprese del territorio che hanno difficoltà a trovarne.

"La partnership tra istituzioni e parti datoriali e sociali - ha dichiarato il Prefetto Michele Campanaro - rappresenta una irrinunciabile occasione per promuovere nuove opportunità in favore dei migranti presenti sul nostro territorio. Formare e valorizzare le competenze professionali, favorendo l'accesso al mondo del lavoro, è un passo fondamentale per la promozione di una autentica integrazione degli stranieri". (ANSA).