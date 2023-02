Cgil: Fernando Mega nuovo segretario regionale Basilicata

(ANSA) - POTENZA, 02 FEB - Fernando Mega, 56 anni, è il nuovo segretario generale della Cgil Basilicata: succede ad Angelo Summa, in carica negli ultimi otto anni. E' stato eletto in serata, a Potenza, a conclusione dei lavori del tredicesimo congresso regionale del sindacato, alla presenza del segretario nazionale, Gino Giove.

Nelle linee programmatiche, Mega ha inserito la lotta alla precarietà, il rilancio dell'automotive e dell'area industriale di Melfi, la transizione energetica, la tutela del diritto alla salute, del welfare e della sanità lucana; le infrastrutture, la sicurezza sui luoghi di lavoro, la lotta al caporalato, il ruolo dell'università, il turismo e la cultura.

"Questa è una regione in grave difficoltà - ha detto nel suo discorso - che deve smetterla con il racconto di se stessa e affrontare i problemi veri per quelli che sono. La transizione energetica è una delle sfide, ma non deve esaurirsi con il bonus gas". Auspicando l'unità sindacale con Cisl e Uil, Mega ha concluso: "Non esistono governi amici o nemici, non abbiamo pregiudizi. Il rapporto del sindacato è e sarà di pungolo verso l'immobilismo e la mancanza di programmazione e progettazione di futuro di questa regione".

Al termine dei lavori, il congresso ha approvato un ordine del giorno in riferimento all'ultimo incidente sul lavoro che ha coinvolto un operaio a Policoro (Matera). (ANSA).