Turismo: una slittovia nuovo attrattore per Castelmezzano

(ANSA) - POTENZA, 01 FEB - Costerà 1,7 milioni di euro la "Slittovia delle Dolomiti Lucane" che sarà realizzata a Castelmezzano (Potenza) con l'obiettivo di "ampliare e destagionalizzare l'offerta turistica del comprensorio": lo ha annunciato il sindaco, Nicola Valluzzi, spiegando che è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale la gara di appalto per la realizzazione dell'opera, prevista in 180 giorni.

La slittovia, "a bassissimo impatto ambientale", collegherà la montagna del Paschiere con l'abitato: discesa di 750 metri con risalita meccanizzata, "a motore elettrico", di 430 metri, "una spettacola galleria di 36 metri lungo il percorso, una pendenza media della discesa del 24 per cento, con una velocità massima raggiungibile di 40 chilometri orari". La slittovia si aggiungerà al "volo dell'angelo", che collega Castelmezzano con Pietrapertosa, alle via ferrate, al ponte nepalese, al "cammino delle sette pietre e allo spettacolo polimediale notturno 'La grande madre'" (ANSA).