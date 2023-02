Energia: Basilicata, avviso bonus per metanizzazione Comuni

(ANSA) - POTENZA, 01 FEB - Un avviso pubblico, che prevede una dotazione finanziaria di 4,6 milioni di euro, è stato pubblicato dal Bollettino ufficiale della Regione Basilicata "per l'assegnazione dei contributi regionali per il completamento o l'ampliamento delle reti di metanizzazione dei comuni" lucani.

Lo si è appreso dall'ufficio stampa della giunta regionale. I fondi serviranno "per interventi su nuove reti di distribuzione di proprietà dei Comuni, per il miglioramento di quelle esistenti, per la conversione di reti interne di distribuzione esistenti da gpl a gas metano. Gli interventi dovranno essere conclusi entro 36 mesi dalla ammissione al finanziamento e l'importo massimo concedibile per ciascun beneficiario è di 500 mila euro".

"Con il finanziamento di interventi per il completamento delle reti del gas metano - ha detto l'assessore regionale all'energia, Cosimo Latronico - si completa la strategia avviata con il bonus gas alle famiglie e il bando per i non metanizzati".

"La Regione offre un contributo concreto - ha commentato il presidente della Regione, Vito Bardi - in un momento di grande difficoltà per l'aumento dei costi energetici, ma guarda anche al futuro, puntando all'energia green e alla tutela del territorio e dell'ambiente". (ANSA).