Cgil: Summa, "giunta regionale non ascolta mondo del lavoro"

(ANSA) - POTENZA, 01 FEB - "In questi quattro anni il governo regionale lucano ha smesso di misurarsi con le grandi questioni e in particolare di ascoltare il mondo del lavoro": lo ha detto il segretario generale della Cgil Basilicata, Angelo Summa, nel corso della sua ultima relazione prima di lasciare l'incarico, dopo otto anni, inaugurando il tredicesimo congresso dell'organizzazione, nel pomeriggio, a Potenza.

Al congresso, che continuerà anche domani alla presenza del segretario nazionale della Cgil, Gino Giove, partecipano 124 delegati, in rappresentanza degli oltre 50 mila iscritti in 12 categorie.

"La mancanza del confronto - ha spiegato Summa - ha portato a un indebolimento della regione e a un impoverimento delle persone, dovuto a una restrizione degli spazi democratici e alla mancanza di programmazione e di sviluppo. Eppure le risorse finanziarie ci sono, ma a questo governo regionale manca la visione al futuro: gli interventi di corto respiro e la distribuzione dei fondi a pioggia non aiutano di certo il rilancio della Basilicata. E' arrivato il momento di intraprendere una nuova strada - ha aggiunto - ma servono scelte coraggiose. Serve il contributo di tutti: dei sindacati, dei lavoratori, dei cittadini, delle istituzioni".

"Per traghettare la regione fuori dal suo isolamento - ha continuato - bisogna agire su due fronti in maniera parallela: risolvere il problema dei collegamenti infrastrutturali e di connessione e puntare sulla transizione energetica". (ANSA).