Basilicata: morto presidente ex consiglieri regionali

(ANSA) - POTENZA, 01 FEB - E' morto oggi, all'età di 82 anni, Gabriele Di Mauro, presidente dell'Associazione degli ex consiglieri regionali della Basilicata: lo ha reso noto il presidente dell'assemblea lucana, Carmine Cicala, ricordandolo come "un amministratore pubblico attento ai bisogni del territorio. Dopo i numerosi incarichi rivestiti - ha aggiunto Cicala - ha messo la sua esperienza a disposizione della Regione Basilicata, che oggi ne piange la scomparsa".

Laureato in Giurisprudenza nell'università "La Sapienza" di Roma, Di Mauro, che era socialista, è stato vicepresidente della giunta regionale lucana dal 1987 al 1993, assessore regionale all'agricoltura (1985-1990) e alla sanità e all'ambiente (1990-1993); prima ancora era stato sindaco di Tramutola per due volte e assessore provinciale ai lavori pubblici. (ANSA).