Musei: Sangiuliano a Bardi, Muro Lucano resterà aperto

POTENZA, 31 GEN - "Intendo rassicurare il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi che, con la collaborazione degli uffici del Ministero della Cultura, abbiamo già individuato le unità di personale necessarie a garantire che il Museo Archeologico Nazionale di Muro Lucano resti aperto, così come verrà fatto per altre strutture che si trovano nella stessa situazione. Questo avverrà grazie alle nuove assunzioni previste che si realizzeranno con lo scorrimento della graduatoria AFAV.

Gli uffici interessati stanno lavorando per procedere nel più breve tempo possibile". È quanto dichiara il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, rispondendo al Presidente della Basilicata, Bardi, che chiedeva un intervento urgente per sopperire alla carenza di personale che avrebbe limitato la fruibilità dell'istituto culturale sito nel cinquecentesco Seminario Vescovile di Muro Lucano, in provincia di Potenza.

