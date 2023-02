Maltempo: Senise; Bardi, condotta in "tempi rapidissimi"

(ANSA) - POTENZA, 31 GEN - La nuova condotta che ripristinerà l'erogazione idrica a Senise (Potenza) - che è in situazione di disagio da diversi giorni a causa dei danni della piena del Sinni al canale precedente - sarà interrata "in tempi rapidissimi". Lo ha annunciato il presidente della Regione, Vito Bardi, dopo un sopralluogo, oggi, con l'assessore all'ambiente, Cosimo Latronico.

"Successivamente - ha aggiunto Bardi, in una nota dell'ufficio stampa della giunta regionale - con Acquedotto lucano e il Comune convocheremo un tavolo per immaginare il percorso che porterà al raddoppio della condotta, così da impedire in futuro gli errori del passato. La ditta che sta facendo i lavori procederà con le opere anche di notte, così da avere la nuova condotta nel minor tempo possibile. Poi dovremo affrontare il tema delle perdite idriche della rete, il 62% in Basilicata, un'altra eredità del passato che sta penalizzando ulteriormente i cittadini di Senise in questo momento di emergenza". Nel dirsi "vicini ai cittadini che stanno sopportando un disagio non accettabile, anche considerando che Senise fornisce l'acqua a due regioni", Bardi ha detto che con Latronico "stiamo verificando anche i presupposti per dichiarare lo stato di emergenza". (ANSA).