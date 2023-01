Teatro: indagini geognostiche per restauro "Duni" Matera

(ANSA) - MATERA, 27 GEN - Alcune indagini geognostiche sono cominciate nell'area del teatro "Duni" di Matera, avviando così gli interventi - finanziati con 4,4 milioni di euro - per il restauro della struttura. Lo ha annunciato il sindaco, Domenico Bennardi.

Il restauro del teatro "Duni" costituisce "per noi una priorità - ha spiegato il sindaco - in quanto funzionale a restituire alla città il suo unico ed autentico teatro, nel cuore del centro storico". (ANSA).