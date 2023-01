Salute: presentate linee guida Piano regionale Basilicata

(ANSA) - POTENZA, 27 GEN - "Ottimizzare i servizi sanitari presenti sul territorio, creare nuove opportunità, potenziare le strutture e rendere fruibili le scelte operativo-organizzative ai cittadini lucani": sono gli obiettivi delle linee guida del Piano sanitario regionale della Basilicata, presentate oggi, a Potenza, alla presenza del direttore generale dell'Agenas, Domenico Mantoan.

Alla presentazione del documento hanno partecipato il presidente della Regione, Vito Bardi, e l'assessore alla salute, Francesco Fanelli, alla presenza dei rappresentanti degli ordini dei medici, dei farmacisti, degli infermieri, di sindaci, sindacati, direttori di aziende sanitarie e rappresentanti delle strutture private accreditate.

Bardi e Fanelli - attraverso l'ufficio stampa della giunta - hanno sottolineato che l'incontro ha segnato "l'inizio di un dialogo partecipato con tutti i portatori di interesse operanti nel campo sanitario. La condivisione delle linee guida per la realizzazione del nuovo Piano Sanitario regionale, in queste due giornate - ha aggiunto Bardi - rappresenta uno step imprescindibile come lo è l'integrazione dei suggerimenti e delle indicazioni che andranno a costituire il documento stesso.

Non possiamo e non vogliamo fare scelte calate dall'alto, ma si vuole costruire insieme, un Piano Sanitario Regionale che sia quanto più possibile contestualizzato con il territorio e con le risorse a disposizione. Ci aspettiamo in questo mese, da tutti gli stakeholder del settore, una grande partecipazione e contributi sostanziali che tengano sempre ben presente i cittadini e le garanzie di cura ad essi destinati".

Fanelli ha sottolineato la disponibilità, grazie all'Agenas, di "tutti i dati utili e le considerazioni preziose atte a porre le basi per lavorare alla realizzazione di Piano Sanitario Regionale che si riveli 'cucito addosso' alla Basilicata".

(ANSA).