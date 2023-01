Infrastrutture: 16 febbraio apre nuovo sottopasso a Potenza

(ANSA) - POTENZA, 27 GEN - "Il sottopasso di via Roma, a Potenza, sarà inaugurato il prossimo 16 febbraio": lo ha annunciato l'assessore regionale alle Infrastrutture Donatella Merra dopo aver effettuato un sopralluogo con i tecnici delle Ferrovie Appulo-Lucane.

I lavori, costati 5,6 milioni di euro, riguardavano l'eliminazione del passaggio a livello, nel centro urbano di Potenza, e rientravano nel progetto complessivo di realizzazione del "Servizio ferroviario metropolitano Hinterland potentino" che ha previsto in due fasi precedenti anche la realizzazione del Terminal del Gallitello e l'eliminazione dei passaggi a livello di via Angilla Vecchia e via Calabria.

"Abbiamo ultimato - ha spiegato Merra - una infrastruttura fondamentale per decongestionare il traffico del capoluogo e agevolare la mobilità dei cittadini. Si tratta di un intervento importante che migliora la vivibilità dei luoghi urbani e che risolve problematiche riscontrate in conseguenza di intensi eventi pluviali".

"L'obiettivo di decarbonizzazione complessiva dell'intera rete potentina - ha concluso l'assessore - sarà conseguito al 2026 e si realizzerà anche per la tratta materana, con un progetto che verrà presentato a breve". (ANSA).