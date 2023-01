Comuni: Matera; riqualificare le strade? Servirebbero 54 mln

(ANSA) - MATERA, 25 GEN - Per "riqualificare l'intera rete viaria" della città di Matera "servirebbero circa 54 milioni di euro, l'importo annuale di un intero bilancio comunale": lo ha detto il sindaco, Domenico Bennardi, annunciando l'avvio dei lavori di riqualificazione di strade e marciapiedi, con un investimento di circa tre milioni di euro.

Per il momento, gli interventi sono cominciati in "due aree nevralgiche della città, che è particolarmente sviluppata in lunghezza, quindi percorsa da un fitto dedalo di strade quasi tutte da riqualificare dopo anni di abbandono". Bennardi ha spiegato che l'amministrazione vuole "avviare un cambio di rotta nella gestione delle vie cittadine, prevedendo una ricognizione periodica ed interventi a cadenza almeno biennale, per evitare di arrivare di nuovo nelle condizioni in cui ci troviamo oggi".

