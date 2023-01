Vogliono cenare fuori orario e tentano rapina, arrestati

(ANSA) - METAPONTO, 24 GEN - Due giovani, di 21 e 24 anni - entrambi migranti senza fissa dimora, che avevano già ricevuto decreti di revoca delle misure di accoglienza dai prefetti di Perugia ed Enna - sono stati arrestati dai Carabinieri, a Metaponto di Bernalda (Matera), con le accuse di concorso in tentata rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale.

I due, ubriachi, sono entrati in una pizzeria due ore dopo mezzanotte mentre due dipendenti stavano risistemando il locale, che era già chiuso al pubblico. Avendo ricevuto un rifiuto alla richiesta di cenare, i due hanno rotto alcuni bicchieri e hanno minacciato i due inservienti, chiedendo loro di consegnare l'incasso, orologi e bracciali. Una telefonata al 112 ha fatto arrivare alla pizzeria due pattuglie dei Carabinieri: i due stranieri hanno cercato di scappare ma sono stati bloccati dopo "una strenua resistenza". L'arresto è stato convalidato dal gip presso il Tribunale di Matera, che ha disposto la detenzione in carcere per i due indagati. (ANSA).