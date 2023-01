Maltempo: a Senise ripristino rete idrica potabile in 48 ore

(ANSA) - POTENZA, 24 GEN - "Acquedotto Lucano ci ha garantito il ripristino nelle prossime 48 ore della rete idrica compromessa nei giorni scorsi": lo ha detto stamani, a Potenza, il prefetto, Michele Campanaro, riferendosi ai danni prodotti dal maltempo e dalla piena del fiume Sinni a Senise (Potenza) che ha determinato l'interruzione dell'erogazione dell'acqua potabile.

"Sono stati garantiti approvvigionamenti alternativi - ha aggiunto - ma per gli interventi di carattere strutturale occorre un confronto con i tecnici della Regione Basilicata".

E' stato questo uno dei punti della riunione del Centro coordinamento soccorsi, alla quale hanno partecipato le componenti del Sistema di protezione civile e gli amministratori dei comuni più colpiti dal maltempo, per fare il punto sulle criticità riscontrate negli ultimi giorni.

"Particolare attenzione - ha concluso il prefetto - è stata poi posta sul sistema di controllo delle reti viarie dell'area sud-occidentale della regione, negli ultimi giorni messo a dura prova. Alcune cose sono andate bene, altre un po' meno, per cui dopo la riunione con il comitato operativo per la viabilità abbiamo stabilito delle proposte operative condivise con gli enti territoriali interessati". (ANSA).