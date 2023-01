Scuola: Matera, nuovo plesso della ''Bramante'' dopo 12 anni

(ANSA) - MATERA, 23 GEN - Due classi di scuola dell'infanzia e sette della primaria, attualmente distribuite con altre in alcuni plessi cittadini, potranno trasferirsi tra due mesi nella nuova scuola ''Donato Bramante'' del rione Villa Longo, a Matera.

Lo si è appreso nel corso della consegna dell'immobile e delle chiavi, effettuata tra il sindaco Domenico Bennardi e la dirigente della scuola, Magda Berloco. L'immobile, a due piani, è composto da quattro corpi di fabbrica coperti per una superficie complessiva di oltre tremila metri quadrati. Sono disponibili spazi didattici, palestra, aule multimediali, sala mensa, luoghi per un teatro, un orto e un frutteto, oltre ad impianti tecnologici innovativi, come quelli geotermici e fotovoltaici, che consentiranno un migliore efficientamento energetico e risparmi sui consumi. L'investimento è stato di 5,1 milioni di euro. I lavori, seguiti alla demolizione del vecchio plesso a causa della inagibilità, sono durati 12 anni. (ANSA).