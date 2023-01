Mafia: a Potenza manifestazione FdI, "grazie ai Carabinieri"

(ANSA) - POTENZA, 20 GEN - "Grazie": è la parola scritta sullo striscione esposto oggi dai dirigenti del Potentino di Fratelli d'Italia in una manifestazione davanti al comando provinciale del capoluogo dei Carabinieri.

"Abbiamo voluto ringraziare l'Arma per la cattura del criminale Matteo Messina Denaro", ha detto il commissario provinciale del partito, Giuseppe Giuzio: "Un grande successo per lo Stato - ha continuato - che attraverso il coordinamento delle forze dell'ordine e della magistratura é riuscito ad assicurare alla giustizia, dopo trent'anni di latitanza,uno dei più pericolosi esponenti della criminalità organizzata. Una grande vittoria dello Stato sulla mafia. (ANSA).