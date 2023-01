Covid: in una settimana giù i nuovi positivi ma tre vittime

(ANSA) - POTENZA, 20 GEN - Sono 431 i nuovi positivi registrati in Basilicata nella settimana dal 13 gennaio a ieri: il dato è contenuto nel bollettino della task force regionale ed è nettamente più basso rispetto a quello delle tre settimane precedenti.

Il bollettino, però, ha registrato altre tre vittime del covid-19 (due residenti in Basilicata e uno in Calabria): due uomini e una donna, con un'età media di 82 anni.

I nuovi positivi residenti in Basilicata sono 412, i guariti nell'ultima settimana sono 404. I positivi in isolamento domiciliare sono 8.474, dieci in più rispetto alla settimana precedente. Negli ospedali di Potenza e di Matera sono ricoverate 49 persone: nessuna di loro è in terapia intensiva.

